Soldi e cocaina, nuovamente arrestato un 25enne Daniele Pizzone aveva lasciato il carcere lo scorso 16 settembre: beccato ancora dai carabinieri

Era stato arrestato lo scorso 12 settembre, poi aveva ottenuto l'obbligo di dimora ed aveva lasciato il carcere. Dove Daniele Pizzone, un 25enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, è di nuovo entrato questa sera, ancora per un'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

A contestargliela sono stati nuovamente i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento, impegnati in una serie di perquisizioni, una delle quali ha consentito di scovare156.550 euro, in banconote di vario taglio, in gran parte custoditi all’interno di una scatola per scarpe sportive; 25 grammi di cocaina e strumenti per il taglio ed il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno rinvenuto altri 110 grammi della stessa sostanza, di cui stanno verificando la paternità. Dichiarato in arresto, il giovane, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, è stato condotto in carcere, a disposizione del sostituto procuratore Francesco Sansobrino.