Scardinano cassaforte, la lanciano da II piano su auto vittima Ladri in azione a Telese Terme

Hanno sradicato una cassaforte, poi, per portarla via, l'hanno lanciata da un balcone, centrando l'auto della vittima del furto, parcheggiata in strada. Doppio danno per una commercialista di Telese Terme finita nella tarda serata di ieri nel mirino di alcuni malviventi. Tre, forse quattro, tutti incappucciati e con guanti alle mani.

Secondo una prima ricostruzione, sono entrati in una palazzina nella quale abita anche la professionista ed hanno rivolto le loro 'attenzioni' ad un appartamento al secondo piano. Una volta all'interno, hanno 'strappato' una cassaforte dal muro, probabilmente facendo molto rumore, e l'hanno gettata di sotto, bersagliando la macchina della malcapitata.

I balordi hanno recuperato il forziere e l'hanno caricato a bordo di un'Audi, quasi certamente rubata, con la quale sono fuggiti. L'allarme è scattato poco dopo, ma le immediate ricerche degli agenti del locale Commissariato non hanno sortito gli effetti sperati. Avviate le indagini per risalire agli autori dell'incursione.