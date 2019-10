Auto in fiamme nella notte, ustionato il conducente Tutta da ricostruire la dinamica dell'accaduto alle porte di Casalduni

E' ricoverato all'ospedale Rummo di Benevento il 37enne, originario della provincia di Napoli che questa notte è rimasto ferito nell'incendio della sua auto. E' accaduto intorno alla mezzanotte lungo la strada che conduce a Casalduni.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato l'auto completamente avvolta dalle fiamme e l'uomo all'esterno, accasciato sull'asfalto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i sanitari del 118 dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa che hanno trasportato il malcapitato al Rummo di Benevento. Per lui varie ustioni agli arti superiori e inferiori. Per fortuna non è in pericolo di vita.

Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed effettuato i rilievi sull'auto che è stata completamente distrutta dalle fiamme. Resta da capire cosa abbia scatenato l'incendio che non sarebbe comunque di natura accidentale. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene esclusa, tra queste, anche quella di un estremo gesto compiuto dall'uomo.