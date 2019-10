La cocaina e quei 156mila euro non sono miei Si è difeso così Daniele Pizzone, 25 anni, di Benevento, arrestato dai carabinieri. In libertà

La droga ed i soldi non sono miei, e di entrambi non conosco la provenienza. Detenuto da venerdì sera nella casa circondariale di contrada Capodimonte, si è difeso così, dinanzi al gip Loredana Camerlengo, Daniele Pizzone (avvocato Gerardo Giorgione), il 25enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dai carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio.

Che, come si ricorderà, avevano rinvenuto 25 grammi di cocaina in via Paga, a distanza di alcuni metri dal punto in cui si trovava il giovane in compagnia di un'altra persona, e, nell'appartamento di una donna, sempre in via Paga, la somma di 156.550 euro custoditi in una scatola per scarpe sportive sistemata sotto un letto. Altri 110 grammi della stessa sostanza erano invece stati scovati e sequestrati, a carico di ignoti, in un'abitazione di via Napoli.

Il pm Francesco Sansobrino ha chiesto la custodia in carcere per l'indagato, di cui la difesa ha proposto la non convalida dell'arresto e la rimissione in libertà. Una richiesta, quest'ultima, accolta della dottoressa Camerlengo, che non ha appplicato alcuna misura cautelare al 25enne, dichiarando anche l'inefficacia del sequestro dei soldi.