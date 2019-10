Scontro auto-trattore agricolo lungo la Fondovalle E' accaduto a Melizzano

Sono due le persone coinvolte nell' incidente accaduto nella tarda serata di ieri lungo la Fondovalle Isclero, in territorio di Melizzano. E' qui che, secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una Golf ed un trattore agricolo il cui conducene abita da quelle parti. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco ed il 118.