Agenti uccisi, il rumore delle sirene per ricordarli | FOTO Cerimonia in Questura questa mattina

Il rumore delle sirene ha squarciato per un minuto la tranquillità. Poi il silenzio. E il ricordo commosso, attraverso la deposizione di una corona di alloro in Questura a Benevento, dei due agenti di polizia uccisi a Trieste. “Uniti si vince e noi stiamo dimostrando di esserlo in tutta Italia – ha detto il questore Luigi Bonagura, ringraziando tutte le forze dell'ordine presenti con i loro vertici e le auto di servizio alla cerimonia di questa mattina -. Speriamo di non rivivere più questi momenti”, ha concluso il numero uno di via De Caro.