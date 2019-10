Vicenda Cataudo, processo a Nardone: Ricci resta in silenzio Ascoltato De Lorenzo, segretario cittadino Pd: Nardone non è un nostro tesserato

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, perchè imputato in un procedimento connesso, l'ex presidente della Provincia Claudio Ricci, questa mattina in Tribunale per il processo a carico di Franco Nardone (avvocati Italo Palumbo e Francesco Del Grosso), segretario generale della Provincia, accusato di abuso d'ufficio. Un addebito che gli è stato contestato in relazione al provvedimento con il quale il 19 luglio 2016 Nardone aveva dichiarato la decadenza dalla carica di presidente dell'Asea (Azienda speciale per l'energia e l'ambiente) del dottore Alfredo Cataudo, parte civile con l'avvocato Sergio Rando.

Una vicenda al centro di un'indagine nella quale è stato chiamato in causa, sempre per abuso d'ufficio, lo stesso Ricci – è difeso dall'avvocato Emanuele De Lucia -, destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio.

L'udienza ha anche fatto registrare la testimonianza dell'avvocato Giovanni De Lorenzo, segretario cittadino del Pd, che ha escluso l'appartenenza di Nardone al partito (“Non è un tesserato”), affermando di non averlo mai visto nella sede del Pd. Il 14 gennaio il prossimo appuntamento in aula.