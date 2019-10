Mezzo chilo di cocaina, condanne ridotte in Appello La sentenza per Diego e Giuseppe Fragnito e Maurizio Iuliano

Ridotte in Appello a due anni e 8 mesi la condanna a 3 anni e 6 mesi decisa nello scorso febbraio dal Gup Gelsomina Palmieri, con rito abbreviato, per Maurizio Iuliano (avvocato Antonio Leone), 26 anni, Diego Fragnito, 34 anni, e Giuseppe Fragnito, 31 anni – sono stati difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione -, accusati di detenzione ai fini di spaccio di 430 grammi di cocaina e 50 grammi di eroina scovati in una Fiat Panda fermata alla contrada Epitaffio e in un casale di via D'Azeglio.

I tre erano stati arrestati nel giugno 2018 dalla Squadra Mobile. Nel corso del blitz a Iuliano erano stati poi contestati anche 600 grammi di hashish (sei panetti), due pistole ed 81 munizioni rinvenute in un garage; circostanze che gli erano costate un'ulteriore imputazione di detenzione ai fini di spaccio e quella di detenzione illegale di armi e munizioni, dalle quali è stato però assolto.