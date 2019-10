Contro violenze donne, minori e famiglia, arriva il protocollo Iniziativa della Procura. La firma domani, 11 ottobre, in Tribunale

Continua l'attività della Procura di Benevento per prevenire e reprimere episodi di violenza di genere. un impegno dell'ufficio inquirente sannita avviato nel 2017 con l’apertura, presso la Procura dello Spazio Ascolto e l’accoglienza per le vittime vulnerabili e di violenza di genere, in collaborazione con la Cooperativa E.V.A. e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento. Ed ancora, nel novembre dello scorso anno è stato istituito il Tavolo Tecnico Interistituzionale, con la finalità di coinvolgere tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano delle vittime vulnerabili e di violenza di genere e di creare un luogo di confronto permanente tra essi per condividere le metodologie di approccio, integrare gli interventi, sviluppare linguaggi e modalità comuni.

All’esito dei lavori del gruppo ristretto, individuato tra i referenti del tavolo tecnico, è stato elaborato un “Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle donne e dei minori, dei maltrattamenti in famiglia, degli atti persecutori, delle violenze sessuali, dello sfruttamento della prostituzione e dei reati spia della tratta degli esseri umani” che verrà sottoscritto domani 11 ottobre alle 11 presso l’Aula 3 del Tribunale di Benevento da parte di tutti i rappresentanti dei soggetti partecipanti al Tavolo.