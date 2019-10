Nuovo sequestro dei 156mila euro per un 25enne Daniele Pizzone, di Benevento, era tornato in libertà alcuni giorni fa

Nuovamente sequestrati i 156mila euro rinvenuti alcuni giorni fa in un'abitazione di via Paga durante l'indagine antidroga sfociata nell'arresto di Daniele Pizzone, 25 anni, di Benevento. Il nuovo provvedimento di natura preventiva è stato firmato dalla Procura, che ritiene che quei soldi siano riconducibili al giovane, ritenuto il compagno della donna nel cui appartamento, custoditi in una scatolo per scarpe sistemata sotto un letto, era stato scovato il denaro.

Come si ricorderà, Pizzone era stato arrestato dai carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio e dal Nucleo operativo della Compagnia di Benevento per un'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio, ma il Gip Loredana Camerlengo lo aveva poi rimesso in libertà dopo l'udienza di convalida, dichiarando anche l'inefficacia di quei 156mila euro di cui Pizzone aveva escluso la paternità, al pari di 25 grammi di cocaina.

Ora il nuovo sequestro.