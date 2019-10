Rione Libertà, in fiamme una Toyota Rav 4 Incendio nella notte in via Vitelli

Auto in fiamme, nella notte, al rione Libertà. E' accaduto in via Vitelli, dove un rogo ha attaccato, all'improvviso, una Toyota Rav 4 che il proprietario aveva lasciato in sosta. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, il veicolo era già avvolto dal fuoco, che l'ha pesantemente danneggiato.

Avviate le indagini per stabilire la natura dell'incendio, che si aggiunge a queli che con una frequenza altissima - un dato che pone il Sannio ai primi posti della classifica nazionale- si verificano sia nel capoluogo, sia in provincia. Un fenomeno che rappresenta, come più volte sottolineato, uno dei 'marchi di fabbrica' del nostro territorio, ed è alimentato dalle più svarite implicazioni.

(foto di repertorio)