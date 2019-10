Consumatori di droga, fioccano le segnalazioni I controlli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio

Quattro denunce e segnalazioni al termine dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Monesarchio. Le denunce sono scattate nei confronti di 42enne di Airola che, munito di pistola a gas, avrebbe provocato lievi lesioni ad una persona; un 52enne della provincia di Avellino sorpreso a Bonea (violazione dell'obbligo di soggiorno); un 51enne di Montesarchio trovato in possesso di 6 dosi di hashish; e di una cittadina ucraina che, ad Airola, non ha voluto esibire il documento di identificazione.

Sette, complessivamente, i consumatori di droga segnalati alla Prefettura, ai quali, tra Montesarchio, Bucciano, Bonea, Sant'Agata dei Goti e Montesarchio, sono stati sequestrati 15 grammi di hashish, 2 di marijuana e due dosi di eroina.

Tre cittadini albanesi e due della provincia di Napoli, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio dopo essere stati bloccati a Limatola e Dugenta. Infine, sequestro amministrativo per un motorino senza assicurazione e sanzione amministrativa a carico di un giovane nigeriano che faceva il parcheggiatore abusivo nel parcheggio di un'attività commerciale a Limatola.