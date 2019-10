FOTO | Rubano cavi in rame, ladri finiscono contro un muro Il furgone ritrovato nei pressi di un mega impianto fotovoltaico. Nessuna traccia dei banditi

Con un furgone rubato con quintali e quintali di cavi in rame rubati poco prima probabilmente da un impianto fotovoltaico sono finiti contro un muretto che costeggia la carreggiata. Nessuna traccia, per ora, dei ladri che la scorsa notte hanno messo a segno un furto, l'ennesimo di questo genere, tra le contrade Francavilla e Imperatore di Benevento.

Dopo aver caricato il mezzo, i malviventi si sono allontanati. All'improvviso, però, forse a causa dell'eccessivo peso, il conducente ha probabilmente perso il controllo del vecchio furgone che è infatti finito contro un muretto e successivamente in una pietraia a pochi metri da un'antica fontana. I banditi sono poi scappati a piedi facendo perdere le loro tracce.

A far scattare l'allarme, all'alba di oggi, sono stati i residenti della zona che hanno notato il furgone in bilico sul manufatto in cemento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e e della Polizia Scientifica che hanno effettuato i rilievi per cercare di capire in quale zona sono stati sfilati e rubati i fili elettrici interrati di valore. Si tratta infatti di cavi di sezione molto spessa e fatti totalmente in rame; materiale prezioso che viene poi riciclato sui 'canali' illegali dopo essere stato ripulito dalle parti in plastica e gomma. Sono in corso gli accertamenti per capire se i cavi siano stati rubati dall'impianto adiacente o da altre zone. Ed ancora, resta da accertare se il furgone fosse l'unico entrato in azione nella notte o se al contrario ci fossero altri mezzi a bordo del quale si sono poi allontanati i malviventi magari con altra refurtiva.