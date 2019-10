Intimidazione nella notte, incendiata saracinesca | FOTO Nuovo episodio nella notte a Benevento. Nel mirino un circolo: indagano i carabinieri

Nuovo attentato intimidatorio nella notte a Benevento. Dopo l'incendio dei camion di un'impresa, i colpi di pistola esplosi contro la serranda di un negozio di termoidraulica e stufe al Rione Ferrovia, la scorsa notte qualcuno ha incendiato la saracinesca di un circolo e sala giochi in via Erick Mutarelli, traversa del centralissimo Corso Garibaldi. Ad accorgersi dell'accaduto, alla riapertura, sono stati i proprietari. Il fuoco, appiccato dopo aver versato del liquido infiammabile, ha danneggiato sia la saracinesca in ferro sia l'infisso interno. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri, che hanno ascoltato il proprietario ed avviato le indagini per cercare di chiarire il terzo episodio registrato in poche settimane nel Sannio. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di sicurezza dell'attività che, già la scorsa settimana, era finita nel mirino di qualcuno che con un bastone aveva sfondato una vetrina. Episodio sul quale sono invece in corso le indagini della Polizia che aveva effettuato il sopralluogo.