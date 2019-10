Scuole, servizi di controllo e vigilanza della Polizia Il questore Bonagura: "Prevenire e reprimere forme di devianza dinanzi agli istituti"

Ripresi i servizi della Polizia per assicurare vigilanza e controllo presso gli istituti scolastici di Benevento. In una nota si legge che “i servizi, in ottemperanza alle direttive impartite dal Questore Luigi Bonagura, dovranno tendere alla prevenzione e repressione delle insidie che minacciano gli studenti proprio nei luoghi, come la scuola, in cui dovrebbero trovare un rifugio sicuro: insidie connesse allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti, all’assunzione di alcool, alla commissione di atti di vandalismo e bullismo.”

Saranno quindi programmati per l’intero anno scolastico 2019/2020 “mirati controlli, che verranno disimpegnati in maniera coordinata dalle Volanti e dai Poliziotti di Quartiere. Gli equipaggi saranno sul campo nelle fasce orarie coincidenti con l’ingresso e l’uscita degli studenti”.

“Le attività – ha spiegato il Questore nel corso del breefing operativo tenuto con i dirigenti degli uffici interessati – saranno finalizzate a rafforzare il controllo del territorio ed a intensificare l’attività info-investigativa già in atto per prevenire e reprimere tutte le forme di devianza diffuse davanti alle scuole. La Polizia di Stato si prefigge con ciò l’obiettivo di alimentare la cultura della Legalità, rispondendo altresì alle preoccupazioni di presidi e genitori. Il servizio dovrà essere espletato in maniera tale che la presenza dei poliziotti non venga avvertita come un limite bensì come un’opportunità dai ragazzi, che dovranno avere negli operatori un punto di riferimento per contrastare insidie e pericoli non sempre agevolmente riconoscibili o individuabili: questo il nostro scopo primario”.