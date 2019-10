Dipendente Samte si incatena e minaccia di darsi fuoco La protesta

Si è incatenato alla porta d'ingresso degli uffici dell'azienda, in via Manzoni, e ha minacciato di darsi fuoco. E' la clamorosa protesta che dalla mezzanotte sta attuando un dipendente della Samte. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Come è noto, è da tempo che si trascina la vertenza della partecipata della Provincia che gestisce la raccolta dei rifiuti nel Sannio, con la situzione drammatica nella quale versano i 41 operai, per i quali dal 23 ottobre saranno operativi i licenziamenti.

Lamentano i mancati pagamenti delle ultime mensilità e una totale mancanza di dialogo con i vertici della società per evitare i licenziamenti.