Rione Libertà, ancora un'auto in fiamme Via Bonazzi: il fuoco ha attaccato una Lancia Y

Ancora un'auto in fiamme al rione Libertà. Stavolta in via Bonazzi, dove il fuoco ha attaccato, all'improvviso, una Lancia Y che il proprietario aveva lasciato in sosta. L'allarme è scattato nella notte, i pompieri hanno provveduto a spegnere il rogo.

Avviate le indagini per stabilire la natura dell'incendio, che si aggiunge a quelli già registrati dalle cronache.

Un lungo elenco di episodi che riguardano sia Benevento, sia alcuni centri della provincia.

