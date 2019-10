"Se non lo facciamo dico a tutti che l'abbiamo fatto..." Assolto un 60enne di Paduli accusato di abusi sessuali su un 14enne

Era accusato di aver abusato sessualmente di un 14enne, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. Lo ha deciso il Tribunale al termine del processo a carico di un 60enne di Paduli, tirato in ballo da un'indagine relativa a fatti che si sarebbero verificati nel luglio del 2011. Quando il minore, di nazionalità straniera, sarebbe stato costretto a subire le voglie dell'uomo. Che lo avrebbe 'convinto' a sottostare alla sua volontà minacciandolo. “Se non lo facciamo dico a tutti che l'abbiamo fatto; se invece ci stai, resto zitto io e resti in silenzio tu...”, gli avrebbe detto. Prima di rivolgere le sue squallide 'attenzioni' – secondo gli inquirenti – nei confronti del ragazzo.

Una storia al centro di un'inchiesta diretta dal sostituto procuratore Marilia Capitanio, che, dopo aver riconosciuto la parziale incapacità di intendere e di volere accertata da una perizia psichiatrica, aveva proposto la condanna a 3 anni e 4 mesi per l'imputato, del quale il difensore, l'avvocato Antonio Leone, aveva invece chiesto l'assoluzione. Oggi pomeriggio, dopo l'escussione della parte offesa e la discussione, la sentenza: assolto perchè il fatto non sussiste.