Promesse di posti di lavoro e soldi, prescritta la truffa La sentenza per Antonio Calicchio, 68 anni, assolto dal millantato credito

Rispondeva di truffa e millantato credito: per la prima accusa è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione, dall'altra è stato invece assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza del giudice Anita Polito per Antonio Calicchio (avvocato Feliciano Salierno), 68 anni, originario di San Nicola Manfredi, ma residente a Sant’Angelo a Cupolo, chiamato in causa da un'indagine centrata sulle promesse di un posto di lavoro ai figli che avrebbe fatto ad una persona di Airola, parte civile con l'avvocato Vittorio Fucci.

Secondo gli inquirenti, Calicchio sarebbe riuscito a farsi consegnare tra il 2006 ed il 2007 la somma complessiva di 17.500 euro, promettendo alla vittima che un figlio sarebbe stato assunto al Rummo, e un altro alla Regione.