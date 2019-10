San Lupo: trovato senza vita nella sua abitazione La vittima è un 56enne

Quando l'hanno trovato, per lui non c'era più nulla da fare. Dramma nella notte a San Lupo, dove un 56enne è stato rinvenuto senza vita nella sua casa. Abitava da solo, sarebbero stati i vicini, preoccupati per non averlo visto e sentito, a dare l'allarme intorno all'una.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco ed il 118. Quando i soccorritori sono entrati nell'appartamento, ogni speranza è stata infranta. Probabile che a stroncare l'uomo, riverso nei pressi del letto, sia stato un improvviso malore che non gli ha dato scampo.