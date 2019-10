Ladri in azione nel quartiere Mellusi: maxi bottino Due i colpi messi a segno ieri pomeriggio in via Vanvitelli e via Marmorale

Sono due i colpi dei ladri in altrettanti appartamenti in via Vanvitelli e via Marmorale.

L'allarme è scattato nella serata di ieri quando i proprietari sono rientrati nelle rispettive abitazioni ed hanno notato i chiari segni lasciati durante i raid. Nel primo episodio i malviventi hanno forzato ed aperto un infisso e sono riusciti ad entrare in una casa al primo piano dalla quale hanno portato via soldi e oggetti in oro per un valore di alcune migliaia di euro. Lavoro per gli agenti delle Volanti intervenuti sul posto.

E' invece ben più ingente il bottino del secondo furto. In questo caso, infatti, a sparire sono stati gioielli e preziosi per un valore di alcune decine di migliaia di euro.Indagano i carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno effettuato il sopralluogo.

IN AGGIORNAMENTO