Contrada San Chirico, fiamme in un ristorante L'incendio ha interessato il locale 'Il pescatore'

Ennesimo incendio nella notte in città. Stavolta, però, non si tratta di un'auto, ma di un locale. Le fiamme sono divampate alla contrada San Chirico, interessando il ristorante 'Il pescatore'. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo. Avviaate le indagini per stabilirne la natura.

IN AGGIORNAMENTO