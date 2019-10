Blocco prescrizione, conferenza stampa degli avvocati Si terrà mercoledì per chiarire le ragioni dell'astensione dalle udienze dal 21 al 25 ottobre

La Camera penale, l’Ordine degli avvocati di Benevento e il locale rappresentante dell’Organismo congressuale forense, in occasione della settimana di astensione dalle udienze penali proclamata dal 21 al 25 ottobre, hanno convocato una conferenza stampa per mercoledì 23 ottobre, alle 10, presso la sala del Consiglio dell’Ordine degli avvocati al secondo piano del Palazzo di Giustizia.

Interverranno il presidente della Camera penale, Domenico Russo, il componente dell’Organismo congressuale forense, Francesco Del Grosso, e il presidente dell’Ordine degli avvocati, Alberto Mazzeo.

La finalità della conferenza stampa "sarà quella di chiarire all’opinione pubblica le ragioni della protesta contro l’entrata in vigore, a decorrere dal primo gennaio del 2020, della dirompente riforma della prescrizione, realizzata mediante la norma recata dalla legge c.d. Spazzacorrotti, che di fatto segnerà l’abrogazione dell’istituto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, con il concreto rischio per i cittadini coinvolti di restare “imputati per sempre”.