"Stalking a gestore bar": il papà in silenzio, il figlio no Interrogati Filippo e Michele Oropallo, di Bucciano

Il papà si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre il figlio lo ha fatto. Scelte diverse, in attesa di poter aver a disposizione tutta la documentazione, anche video, per le due persone, difese dall'avvocato Vittorio Fucci, coinvolte in un'indagine del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio e dei carabinieri della Stazione di Airola sullo stalking di cui sarebbe rimasto vittima un vicino di casa, gestore di un bar.

In silenzio è rimasto Filippo Oropallo, 53 anni, un imprenditore di Bucciano, finito agli arresti domiciliari, mentre ha fornito al gip Gelsomina Palmieri la sua versione su alcuni episodi contestati, difforme da quella dell'accusa, Michele Oropallo, 19 anni, per il quale era stato disposto l'obbligo di firma.

Nel mirino degli inquirenti, come si ricorderà, non solo le minacce e le molestie che avrebbe subito la parte offesa, ma anche il danneggiamento delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno del locale.