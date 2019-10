Droga in casa, 34enne ai domiciliari I carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazione 21 grammi di cocaina

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento hanno fermato Daniele Giorgione con l'accusa di detenzione di droga. Fermato in strada per un controllo, i militari hanno poi deciso di perquisire la sua abitazione all'interno della quale hanno rinvenuto e sequestrato 21 grammi di cocaina, suddivisa in due singole confezioni, un bilancino di precisione ed altro materiale.

Dichiarato in arresto, su disposizione del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, Giorgione è stato riaccompagnato presso la sua abitazione ai domiciliari. Il 34enne è difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.