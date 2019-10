Giudice, mi faccia tornare a casa: vorrei accudire gli animali In silenzio dinanzi al Gip il 27enne di Paduli indagato per maltrattamenti alla moglie

Non ha risposto al gip Gelsomina Palmieri durante l'interrogatorio di garanzia, avvalendosi della facoltà di restarsene in silenzio, ma ha chiesto di poter tornare a casa. La moglie, con i loro figli, da tempo si è rifugiata dai genitori, e lui vorrebbe accudire gli animali, abbandonati al loro destino da quando gli è stato imposto il divieto di avvicinamento all'abitazione familiare ed ai luoghi frequentati dalla coniuge.

Nelle prossime ore, dopo il parere del Pm, la decisione del giudice per il 27enne di Paduli indagato per maltrattamenti e lesioni. Difeso dall'avvocato Massimiliano Cornacchione, il giovane è stato chiamato in causa per le condotte mantenute nei confronti della donna. Insultata, offesa, picchiata e minacciata. Una storia raccontata da Ottopagine, finita al centro di un'inchiesta dei carabinieri avviata dopo la denuncia del papà e della mamma della malcapitata.