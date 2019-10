Due carabinieri sanniti ai vertici del sindacato "Unarma" Raffaele Esposito ed Ernesto Pallotta eletti alla segreteria regionale Associazione Sindacali

Due militari in forza al Comando Provinciale carabinieri di Benevento ai vertici regionali dell’Associazione Sindacale dei Carabinieri. Il maresciallo maggiore Raffaele Esposito e il brigadiere Ernesto Pallotta sono stati eletti alla segreteria regionale di “Unarma, Associazione Sindacale Carabinieri”, che si è costituita a Montesilvano il mese scorso, dove hanno ottenuto l’incarico di Segretari generali aggiunti.

I due militari svolgeranno il delicato compito di affiancare il Segretario generale Emilio Taiani nella gestione dell’associazione in tutto il territorio di competenza, svolgendo azione di coordinamento e di supporto alle strutture provinciali. Sia il maresciallo Esposito che il brigadiere Pallotta da molti anni sono impegnati nella difesa dei diritti dei militari e nella tutela degli uomini e delle donne in divisa, avendo avuto in passato una lunga esperienza di rappresentanza militare.

Lo storico “sindacato” dei Carabinieri, nato nel 1993, quale associazione culturale rivolta al personale dell’Arma e che, il 28 agosto scorso è stato autorizzato dal Ministero della Difesa a trasformarsi in un vero e proprio sindacato, si pone come obiettivo la tutela del personale dell’Arma dei Carabinieri e il riconoscimento dei loro diritti fondamentali.