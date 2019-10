Via Marmorale, scoppia una rissa dinanzi ad un locale Intervento della polizia

Momenti di concitazione, questa sera, in via Marmorale, per una rissa scoppiata all'improvviso dinanzi ad un locale. Secondo una prima ricostruzione, alcune persone - una ventina, a detta di alcuni, molte di meno per altri- sarebbero venute alle mani: uno scontro nel corso del quale sarebbero volati via anche bicchieri, tavoli e sedie, ma che non avrebbe avuto conseguenze per i protagonisti

Nessuno di loro avrebbe fatto ricorso, infatti, alle cure dei medici degli ospedali cittadini. Inevitabile il fuggi fuggi generale. Resta da capire se siano state adoperate davvero mazze da baseball che qualcuno avrebbe notato sul teatro dell'episodio, i cui termini vanno ancora, inevitabilmente, definiti.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Volante ed una dei carabinieri. Ad indagare è la polizia, supportata anche dai rilievi della Scientifica. Acquisite le immagini registrate dalle telecamere, che potrebbero risultare utili all'identificazione di quanti hanno preso parte alla gazzarra.