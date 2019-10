Dignità e incolumità agenti di Polizia, protesta del Coisp Manifestazione degli iscritti al sindacato della Polizia di Stato di fronte alla Prefettura

Anche a Benevento come in altre città d'Italia i poliziotti iscritti al sindacato Coisp protestano per “l'incolumità, la dignità ed il riconoscimento della professionalità”.

Questa mattina dinanzi la sede della Prefettura di Benevento gli appartenenti al Coisp hanno distribuito ai cittadini numerosi manifesti sui quali chiedono al Governo di intervenire per risolvere una serie di annose questioni.

“Abbiamo diritto ad essere tutelati dallo Stato – spiegano -, ad un contratto di lavoro correlato ai rischi della nostra professione, al pagamento del lavoro svolto e ad un equipaggiamento che salvaguardi la nostra incolumità”.

In pratica dal Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di Polizia chiedono al Governo leggi “che non consentano di restare impuniti a chi aggredisce, offende o minaccia le forze dell'ordine; correttivi legislativi che rendano certa l'espiazione della pena; lo stanziamento di idonee risorse per rinnovare il contratto dei lavoratori nelle Forze di Polizia; idonei stanziamenti per correggere il riordino delle carriere per migliorare l'efficienza e l'efficacia organizzativa; adeguate risorse per l'equipaggiamento dei poliziotti al fine di tutelarne l'incolumità in maniera efficace; risorse per pagare gli straordinari fatti da maggio del 2018 ad oggi e il finanziamento dell'Area negoziale dirigenziale per riconoscere la giusta importanza a chi ha responsabilità di gestire l'ordine e la sicurezza pubblica”.