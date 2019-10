C'è Robin Hood: "Castagne rubate ai ricchi per dare ai poveri" La singolare iniziativa di un commerciante

Un novello Robin Hood. Deve essersi evidentemente sentito così, in preda ad una incontenibile euforia, il commerciante che in un centro irpino limitrofo alla provincia di Benevento ha esposto la sua merce: cassette di castagne ad un prezzo ritenuto stracciato: 3,99 euro al chilo. Venghino signori, venghino.

E per attirare ancor di più l'attenzione, il venditore ha pensato bene, ovviamente con una notevole dose di ironia, di giustificare a modo suo quel costo così basso per un frutto tanto prelibato. Lo ha scritto su una serie di cartelli nei quali ha spiegato che quelle castagne, "provenienti da Cerreto Sannito (vabbè, errore perdonato) Benevento" erano “rubate”. Sì, avete letto bene.

“Rubiamo ai ricchi per dare ai poveri, castagne prese ai ricchi”, ha precisato. Invitando i potenziali clienti a non indugiare nella scelta, a non temporeggiare e ad accappararsi quella incredibile offerta. “Affrettatevi, prima che mi arrestano”, ha concluso. Una trovata niente male, che ha inevitabilmente suscitato la curiosità dei passanti. Qualcuno ha pensato di scattare una foto: eccola, “Robin Hood” è tra noi.