Raggirano un'anziana e le rubano migliaia di euro e gioielli Nel mirino di tre malviventi una 92enne di Benevento

Maxi furto questo pomeriggio in un'abitazione di via settembrini nel quartiere Pietà. Nel mirino di tre persone è finita una ultra novantenne raggirata dai banditi. Secondo una prima ipotesi, due donne hanno bussato alla porta dell'anziana e con una storiella sono riuscite ad entrare lasciando evidentemente la porta aperta ad un complice. Mentre due malviventi distraevano la malcapitata, il terzo ha frugato ovunque ed ha portato via oltre 5mila euro ed alcuni gioielli. Subito dopo i tre si sono allontanati. Dopo poco la pensionata ha notato le stanze messe a soqquadro ed ha fatto scattare l'allarme. Sul posto gli agenti della Volante che hanno avviato le indagini.