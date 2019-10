"Ha evaso Ires ed Iva", assolta una imprenditrice La sentenza: il fatto non sussiste

E' stata assolta perchè il fatto non sussiste, in linea con le richiesta della difesa e dello stesso Pm. E' la sentenza del giudice Russo al termine del processo a carico di Maria Pia Formichella (avvocato Antonio Leone), 64 anni, di Benevento, tirata in ballo da un'indagine della guardia di finanza come amministratore unico della società 'Le Faville srl'.

Secondo gli inquirenti, al fine di evadere le imposte sul reddito e l'Iva, non avrebbe presentato per il 2014 la relativa dichiarazione annuale, con una presunta evasione di 109mila euro per l'Ires e di 87mila per l'Iva. Accuse di cui il dibattimento ha dimostrato l'inesistenza, di qui l'assoluzione dell'imputata.