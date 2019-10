Capannone industriale in fiamme in Valle Telesina | FOTO L'incendio divampato all'interno di un deposito nella zona industriale di San Salvatore Telesino

Vigili del fuoco in azione questo pomeriggio nella zona industriale di San Salvatore Telesino per l'incendio di un capannone industriale nell'area Pip. L'allarme è scattato dopo le 14 quando al 115 sono arrivate le prime richiesta di intervento da parte di automobilisti e residenti della zona che hanno notato le fiamme. In azione i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e del comando provinciale di Benevento. Le fiamme, altissime, stanno divorando l'interno del fabbricato industriale. Secondo una prima ipotesi a bruciare è maggiormente materiale in legno accatastato all'interno del capannone. Nella stessa zona, come si ricorderà, nel luglio del 2017 un altro maxi incendio era divampato all'interno di un deposito di mobili. in quell'occasione i pompieri impiegarono due giorni per estinguere il rogo

IN AGGIORNAMENTO