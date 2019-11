Auto fuori strada, nella scarpata: paura per 25enne di Telese E' accaduto nella notte lungo la Fondovalle Isclero. Il giovane guidava una Fiesta, è in ospedale

Momenti di paura, la scorsa notte, per un incidente accaduto lungo la Fondovalle Isclero, in territorio di Dugenta. Era all'incirca l'una e mezzo quando, per cause in corso di accertamento, una Ford Fiesta è uscita di strada. Al volante un 25enne di Telese Terme, che viaggiava da solo. Secondo una prima ricostruzione, l'auto è finita in una scapata profonda cinque metri, ribaltandosi.

L'allarme ha convogliato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, le forze dell'ordine ed il 118. Soccorso, il giovane è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Fatebenefratelli, per le cure del caso. Non gravi, per fortuna, le conseguenze riportate.