Incidente in via Sala: un ferito e auto distrutte Incidente stradale questa mattina al rione Mellusi

E' di una persona ferita ma danni ingenti alle auto il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina lungo via Nicola Sala tra una Ford C-Max e una Skoda Fabia. Danneggiata anche una terza auto in sosta. Ad avere la peggio è stato un pensionato di Benevento trasferito in ospedale dall'ambulanza della Croce Rossa 118. Sul posto per i rilievi i vigili urbani, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli.