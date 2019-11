La Polizia ricorda i caduti e inaugura una lapide alla memoria Il questore ha rimarcato l'importanza della memoria

Questa mattina In Questura, in via De Caro, cerimonia commemorativa dei caduti della Polizia di Stato in ricordo degli uomini e delle donne che hanno sacrificato la propria vita per l’affermazione dei valori di libertà, solidarietà, uguaglianza.

Dopo la deposizione della corona di alloro il questore Luigi Bonagura si è rivolto ai presenti rimarcando il dovere morale e civile della memoria, rivolgendo un pensiero ad Antonio, Michele, Clemente, Gianfranco e Biagio, i poliziotti sanniti caduti nell’adempimento del dovere.

Al termine della cerimonia è stata inaugurata e benedetta una lapide, realizzata su pietra lavica e dipinta a mano, voluta dal dottore Bonagura “per tributare il giusto merito all’arte dei maestri di San Lorenzello: un omaggio per non dimenticare coloro i quali hanno fornito un grande, generoso contributo e sono morti in servizio”.