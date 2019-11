Fiat 127 contro una Punto: una persona ferita | FOTO L'incidente stradale nelle campagne della città. Donna trasferita in ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio lungo la strada comunale che attraversa contrada La Francesca, alle porte di Benevento. A scontrarsi, frontalmente, sono state una 'storica' Fiat 127, condotta da una donna e una Fiat Punto che proveniva in senso opposto. Violento l'impatto tra i due veicoli. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia. Per la donna alla guida della 127 si è reso necessario il trasferimento in ospedale a causa delle ferite riportate. Saranno ora i rilievi degli agenti a dover restituire l'esatta dinamica dell'incidente.