Acquazzoni e vento forte: danni e allagamenti Problemi per gli automobilisti in valle Caudina e non solo. Mastella agli studenti: "Studiate"

Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine chiamati per fronteggiare in queste ore l'ondata di maltempo puntualmente annunciata dai servizio meteo nazionali. Un peggioramento repentino delle condizioni meteorologiche arrivato nella notte e che continuerà per tutta la settimana. Allagamenti di strade e scantinati, alberi spezzati dalle raffiche di vento e qualche lamiera volata via dai tetti. Questi i principali danni registrati nell'intero Sannio colpiti da violenti scrosci d'acqua acuiti dalle raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 45 chilometri orari. Tanti i problemi registrati in Valle Caudina, specialmente lungo la Statale Appia, a tratti allagata e che ha creato non pochi problemi agli automobilisti. Stesse scene anche in Valle Telesina e a Benevento città dove a preoccupare sono sempre i soliti allagamenti che interessano sottopassi e strade a causa anche delle caditoie che non riescono a ricevere l'enorme flusso d'acqua che arriva dalle zone alte della città.

A Montesarchio il sindaco invita i cittadini adscire solo in caso di assoluta necessita. Sempre nella cittadina caudina una impalcatura è stata divelta dalla facciata di una chiesa.

Numerose le chiamate al 115 dei vigili del fuoco che da questa mattina sono impegnati in tutta la provincia. I volontari della Protezione Civile sono intervenuti lungo viale Virgilio e Ponte a Cavallo a causa dell'allagamento della sede stradale. Disagi per gli automobilisti anche lungo la Rotonda dei Pentri che, come sempre in questi casi si allaga in corrispondenza delle uscite Telese Campobasso e Rione Ferrovia. Da percorrere con prudenza l'intera viabilità sannita e maggiormente le statali a causa delle pozze d'acqua che a volte invadono l'intera carreggiata.

Intanto, il sindaco Mastella dalla sua pagina Facebook si rivolge agli studenti: "Domani è allerta gialla. Ho sempre detto che chiudo le scuole quando l’allerta è arancione. Perciò, ai tanti studenti che mi sollecitano dico: si va a scuola e studiate".

AGGIORNAMENTI

Allagamenti anche all'istituto comprensivo San Filippo dove la pioggia, penetrata dalle pareti, ha invaso corridoi e aule. Sul posto in azione i pompieri che stanno effettuando un sopralluogo.