Impatto tra due auto in via Delcogliano, un ferito FOTO Coinvolte una Fiat Uno e una Fiat Panda

Scontro tra due auto, questa sera, in via Delcogliano, a Benevento. L'impatto ha coinvolto una Fiat Uno e una Fiat Panda. Il conducente della Uno è stato trasportato in ospedale per una ferita alla testa, meno gravi le conseguenze per la donna alla guida della Panda.

Sul posto sono intervenute le ambulanze e la volante della Polizia per il soccorso ai feriti e i rilievi.