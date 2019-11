Vento forte abbatte un pino, travolte tre auto | FOTO È accaduto questa sera in via Silvio Pellico, al rione Libertà

Momenti di paura questa sera in via Silvio Pellico al rione Libertà per un albero caduto su tre auto in sosta. Il grosso pino è stato sferzato dalle violente raffiche di vento e alla fine è crollato sulle vetture. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e allertato il anche il Comune. Continua dunque la conta dei danni nel Sannio per l'ondata dì maltempo.