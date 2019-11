Alberi e pali divelti, tanti gli interventi nel Sannio | FOTO Vigili del fuoco da oltre 24 ore in azione, domani attesa nuova ondata di maltempo

Oltre venti gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento e dei quattro distaccamenti dislocati in vari centri del Sannio per far fronte agli ingenti danni provocati dal maltempo nelle ultime ore in provincia di Benevento. Alberi e pali Telecom pericolanti, distacco di intonaco e pezzi di cornicione e tettoie divelte da mettere in sicurezza. Questa la tipologia degli interventi dei pompieri che ora, però, si preparano ad affrontare la nuova allerta arancione prevista dalle 12 di domani anche nel Sannio.

Tantissimi ancora gli alberi da mettere in sicurezza a Benevento e lungo la viabilità provinciale. In città, in particolare, l'attenzione resta alta per i pini lungo il viale degli Atlantici e al Rione Libertà, dove, come si ricorderà, domenica sera un tronco è precipitato su tra auto in sosta. Domani scuole chiuse a Benevento, al pari del cimitero e di numerosi parchi pubblici. Il sindaco con un'ordinanza ha anche vietato la sosta sotto gli alberi presenti nel centro cittadino.