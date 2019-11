Via Calandra, auto va a fuoco all'improvviso | FOTO - VIDEO E' accaduto pochi minuti fa

L'allarme è scattato pochi minuti fa in via Calandra, dove le fiamme sono divampate all'improvviso. Attaccando un Fiat Doblò lasciato in sosta lungo il marciapiede che costeggia la sede universitaria ed il liceo Guacci. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO

Spento dai pompieri, accorsi con gli agenti della Volante, l'incendio del veicolo in via Calandra, dove l'episodio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione dei residenti e degli automobilisti in transito, allertati anche dal rumore delle sirene.