Maltempo nel Sannio, danni e strade chiuse per allagamenti Notte di lavoro per i vigili del fuoco. Temporaneamente chiuse via Mustilli e strada per Cusano

Allagamenti e strade impraticabili a causa dell'acqua respinta dalle caditoie o invase da rami e alberi sradicati o spezzati dal forte vento. Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento e per le forze dell'ordine intervenute in ausilio dei pompieri per chiudere al traffico le arterie.

In città questa notte si è resa necessaria la chiusura di via Mustilli a causa del fondo stradale ricoperto da trenta centimetri d'acqua. Problemi anche alla rotonda dei Pentri e in altri punti della città sempre a causa dell'ondata di maltempo che, secondo le previsioni, durerà fino alla tarda mattinata di oggi. Scuole, università, cimitero e parchi pubblici chiusi per il secondo giorno dal sindaco dopo il prolungamento dell'allerta arancione.

Non va meglio in provincia: in valle caudina numerosi gli interventi dei pompieri a causa degli alalgamenti e per la rimozione di alberi, pali Telecom e rami finiti sulle strade. Restringimento di carreggiata lungo la strada provinciale che da Cerreto Sannita conduce a Cusano Mutri (nella foto) a causa del cedimento di una rete paramassi che ha provocato la caduta di pietre e detriti sulla carreggiata.

Danni limitati dunque nonostante le fortissime raffiche di vento e la pioggia battente.

IN AGGIORNAMENTO