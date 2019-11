Vigili del fuoco morti, l'omaggio delle forze dell'ordine VIDEO - Tragedia Alessandria. Polizia, carabinieri e finanza presso comando provinciale Benevento

Dopo la strage di Quargnento, in provincia di Alessandria, dove hanno perso la vita tre vigili del fuoco uccisi dalle macerie della cascina crollata in seguito a un'esplosione che ha anche provocato il ferimento di altri due pompieri e di un carabiniere, in tutta Italia si moltiplicano i messaggi di cordoglio e di vicinanza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Questa mattina la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza dei comandi provinciali di Benevento hanno raggiunto la sede del Comando dei vigili del fuoco sanniti per omaggiare i colleghi tragicamente scomparsi. GUARDA IL VIDEO