Scontro sulla Telesina tra due camion e auto FOTO Tra Benevento e Ponte. Ferito gravemente un camionista. Mezzo pesante capovolto e Statale bloccata

E' di almeno una persona ferita, trasportata al Rummo in codice rosso, il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina lungo la Telesina tra Benevento e Ponte. Lo scontro frontale è avvenuto tra due autoarticolati. Nell'incidente coinvolta anche una Lancia Y. Ad avere la peggio è stato il conducente di uno dei camion. L'uomo è rimasto incastrato nella cabina di guida che si è staccata dal mezzo e si è ribaltata. Completamente bloccata la statale telesina per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia e carabinieri



In aggiornamento