'New bridge', annullata con rinvio la condanna per Ignelzi La decisione della Cassazione: nuovo processo d'appello per il 43enne di Ginestra

Annullata dalla Cassazione, con rinvio dinanzi ad una diversa sezione della Corte di appello, la condanna a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni che nel marzo 2017 i giudici di secondo grado di Reggio Calabria avevano stabilito, per associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti, per Eugenio Ignelzi, 43 anni, di Ginestra degli Schiavoni.

Accolto il ricorso presentato dagli avvocati Sergio Rando ed Antonio Pio Morcone per Ignelzi, che aveva scelto il rito abbreviato – 6 anni e 8 mesi in primo grado - dopo essere stato coinvolto nell'inchiesta della Dda reggina, denominata New bridge,su un giro di cocaina tra Usa, Calabria e Sannio. Un'indagine nella quale erano stati tirati in ballo, come si ricorderà, anche altri quattro sanniti, di Montefalcone Valfortore.