Bruciati due minibus della 'Trotta' | FOTO E' accaduto nella notte in via Santa Colomba

Uno è andato completamente distrutto, l'altro parzialmente. Due minibus avvolti dalle fiamme mentre erano parcheggiati nel piazzale della 'Trotta bus', la società che gestisce il servizio di trasporto in città. Mancava poco alle 2 quando l'allarme è scattato in via Santa Colomba, sede dell'azienda.

Sul posto sono intervenuti i viigli del fuoco, che hanno spento il rogo, ed i carabinieri. Avviate le indagini per stabilire la natura dell'incendio. Anche se nessuna ipotesi viene scartata, quella più accreditata rimanda ad un gesto doloso, compiuto da qualcuno che avrebbe scavalcato il cancello ed appiccato le fiamme.

Non è la prima volta che gli scuolabus finscono nel mirino: era già capitato, purtroppo, nel febbraio del 2004, quando erano stati cinque i mezzi del Comune incendiati all'interno dell'ex caserma Guidoni al viale Atlantici.