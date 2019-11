Latitanza finita, arrestato Stanislao Sparandeo Il 40enne ricercato da febbraio fermato dai carabinieri in una casa nelle campagne di Apice

Lo hanno scovato ad Apice, dove si nascondeva in un'abitazione a contrada San Martino. Aveva fatto perdere le sue tracce da mesi, Stanislao Sparandeo, 40 anni, di Benevento, arrestato questo pomeriggio dai carabinieri. A suo carico una condanna a 10 anni, per associazione per delinquere di stampo camorristico e associazione finalizzata allo spaccio di droga, diventata definitiva lo scorso 28 febbraio dopo la pronuncia della Cassazione che aveva riguardato anche altre dieci persone coinvolte nell'indagine ('Tabula rasa' il nome in codice) diretta dal pm della Dda Luigi Landolfi, e condotta, nel 2014, dai carabinieri contro il clan Sparandeo. Stansilao Sparandeo è difeso dall'avvocato Domenico Dello Iacono.

