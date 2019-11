Montesarchio: colpo dei ladri in casa di un esercente Rubati soldi e preziosi per un valore di circa 2mila euro

Ancora furti a Montesarchio nel week end. Nel mirino dei ladri è finita l’abitazione di un noto esercente del paese, lungo l’Appia, poco lontano dal centro cittadino. I ladri hanno agito nella serata, tra le 19 e le 23, lasso di tempo in cui il proprietario dell’abitazione e la sua famiglia erano fuori di casa per trascorrere il sabato sera in compagnia. Hanno forzato una finestra e sono entrati all’interno rubando contanti e preziosi per un valore di circa 2000 euro. Al ritorno l'amarezza dei proprietari nel vedere la casa completamente a soqquadro.