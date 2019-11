Autisti sospesi dal servizio: scontro tra sindacati e Trotta FOTO | Senza esito positivo riunione in Prefettura. Lavoratori Ex Amts in Comune per protestare

Aria tesa tra sindacati e l'azienda Trotta mobility che a Benevento espleta il servizio di trasporto pubblico locale. Al termine di una concitata riunione in Prefettura tra azienda e parti sociali, una trentina di dipendenti hanno raggiunto Palazzo Mosti, dove peraltro è in corso il Consiglio comunale sull'approvazione del bilancio per far sentire le loro ragioni sulla vibrante protesta nata anche in seguito alla sospensione di due dipendenti ex Amts che non hanno superato le visite mediche e per questo sospesi dall'azienda.

Questo pomeriggio in Prefettura una riunione per cercare un punto d'incontro tra l'azienda che ha rilevato il servizio della ex Amts e i sindacati uniti contro la decisione della sospensione dei due autisti. Al tavolo anche altre questioni come il ruolo dei sindacati nell'azienda. Presenti i rappresentanti della Cigil, Cisl, Uil e Ugl.

All'incontro, presieduto dal viceprefetto De Feo, presenti i vertici della Trotta, con a capo l'amministratore delegato Mauro Trotta. Momenti di forte scontro verbale tra le parti durante la riunione che si è conclusa con un nulla di fatto. Da un lato i sindacati che chiedono l'immediato ricollocamento dei due autisti, magari con mansioni diverse, dall'altro l'azienda che spiega di dover attendere l'esito del ricorso presentato dai dipendenti sospesi alla Commissione Rfi prima di decidere.

“Questa è l'anticamera per il licenziamento”, hanno tuonato in coro i sindacati che hanno ribadito: “trotta deve mantenere gli impegni assunti quando ha assunto gli ex dipendenti dell'Amts. I dipendenti non più idonei alla guida devono essere reimpiegati con altre mansioni e non licenziati o sospesi”.

